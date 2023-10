Gdzie głosować w Lubaniu? Lista lokali wyborczych 2023

adres: Tadeusza Kościuszki 4, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Rynek-Sukiennice 38, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Mieszka II 1, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Skalnicza 3, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Adama Mickiewicza 1, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Mikołaja Kopernika 15, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Rybacka 16, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Różana 1, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

adres: Władysława Łokietka 2, 59-800 Lubań numer okręgu do Sejmu: 1 numer okręgu do Senatu: 1

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Szpitale, domy pomocy społecznej, domy studenckie, zakłady karne - jak można zagłosować?

Jak wygląda kwestia oddania głosu w wyborach, jeśli osoba w dniu wyborów przebywa w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym czy domu studenckim? Wyborcy zostaną dopisani do spisów wyborców i będą mogli głosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach. Natomiast dyrektor jednostki ma obowiązek poinformowania osób, które w niej przebywają, że będą umieszczeni w spisie wyborców. Warto również wiedzieć, że w każdej z tych sytuacji wyborcy jednocześnie zostaną wykreśleni ze spisu wyborców w stałym miejscu zamieszkania.