Pogoda na tydzień dla Lubania. Prognoza na 7 dni od 17.11. Sprawdź, jaka pogoda będzie w najbliższym tygodniu

Pogoda tygodniowa dla Lubania pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższe dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Lubania, poczynając od jutra (17.11), aż do środy, 22.11). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Prognoza pogody na tydzień dla Lubania: piątek, 17.11 Za dnia w Lubaniu słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 3°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Lubania, w piątek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubania, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 17.11.2023: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 3°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 59%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE Wstrząsające słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą

Pogoda na tydzień w Lubaniu: sobota, 18.11 Za dnia w Lubaniu słupki rtęci powinny pokazać 4°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów śniegu w Lubaniu wynosić będzie 65%. Może spaść do 1 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubania, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -0°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 18.11.2023: Temperatura w dzień: 4°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 65%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE Tego nie wolno ci robić! Top 15 najgorszych wtop na weselu

Prognoza pogody na tydzień dla Lubania: niedziela, 19.11 W ciągu dnia w niedzielę w Lubaniu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 6°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Lubaniu wynosić będzie 75%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubania, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 26 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 19.11.2023: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 6°C.

Wiatr: 26 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 75%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE TOP 10 WKURZAJĄCYCH zachowań w komunikacji miejskiej

Pogoda na tydzień w Lubaniu: poniedziałek, 20.11 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Lubaniu to 9°C. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek spodziewać się możemy temperatur rzędu 6°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Lubaniu wynosić będzie 81%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubania, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 7°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 20.11.2023: Temperatura w dzień: 9°C.

Temperatura w nocy: 6°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 81%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE Przy nich twoje życie to krótka chwila!

Pogoda na tydzień w Lubaniu: wtorek, 21.11 W ciągu dnia we wtorek w Lubaniu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do -2°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Lubania, we wtorek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Lubania, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 25 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -0°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie wschodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 21.11.2023: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 25 km/h

Kierunek wiatru: wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 46%.

Indeks promieniowania UV: 1.0

Strefa Biznesu: Jak zostać CEO giganta?