Prasówka Lubań 16.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lubaniu nie minęło Cię nic ważnego

15 października 2023 trwają wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała pierwsze dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona w kraju i Dolnym Śląsku. Które powiaty przodują w porannej frekwencji, a w których odebrano najmniej kart? Co zmieniło się po godz. 17?

Czy do PKW zgłaszane są sytuacje, o których głośno w mediach społecznościowych, a które dotyczą pytań komisji wyborczych o to, czy dany wyborca chce otrzymać kartę do referendum? - Takie zachowania są zgłaszane na potężną skalę - przyznał w rozmowie z i.pl rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej Marcin Chmielnicki.