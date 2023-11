Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Lubaniu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubania, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM”?

Przegląd tygodnia: Lubań, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju. 📢 To twój HOROSKOP na środę 8 listopada 2023 r. Cztery znaki muszą być dziś ostrożne. Wodniki mogą zaszaleć Horoskop dzienny na środę 8 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

📢 Po 60 latach speleoklub warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Co kryje ogromne podziemne miasto? FILM, ZDJĘCIA Po sześćdziesięciu latach Speleoklub Warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Prace rozpoczęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa na początku lat 60. ubiegłego wieku. To prace badawcze związane z ulegającymi katastrofie budowlanej dużymi częściami starej zabudowy Kłodzka.

📢 Po 60 latach speleoklub warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Co kryje ogromne podziemne miasto? FILM, ZDJĘCIA Po sześćdziesięciu latach Speleoklub Warszawski ponownie eksploruje podziemia miasta Kłodzka. Prace rozpoczęła Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa na początku lat 60. ubiegłego wieku. To prace badawcze związane z ulegającymi katastrofie budowlanej dużymi częściami starej zabudowy Kłodzka.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Lubań: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 WEEK Poznajcie listę smacznych pamiątek, które możecie przywieźć z wycieczki w dolnośląskie góry. Czekolada? Kawa? Co polecamy? Wiele osób lubi przywozić bliskim pamiątki z wycieczek. Co podarować z wyprawy do Karpacza, Szklarskiej Poręby, szlaków karkonoskich? Coraz więcej jest ciekawych propozycji. Są nie tylko oryginalne, ale także... smaczne. Wytwarzają je lokalni producenci, korzystając często z dawnych receptur i miejscowych składników. Sprawdźcie, co możecie kupić. Kliknijcie w galerię, by poznać najsmaczniejsze pamiątki z Karkonoszy i Gór Izerskich.

