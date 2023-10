Przedszkola w Lubaniu. Sprawdź, gdzie możesz zapisać swoje dziecko w roku szkolnym 2023/2025

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Lubaniu?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

W jakim wieku dziecko może isć do przedszkola?

Do przedszkola można zapisać dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. W wyjątkowych sytuacjach może mieć 2,5 roku , decyzję o tym może podjąć bezpośrednio dyrekcja przedszkola.

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Lubaniu?

Jakie są zasady rekrutacji i gdzie szukać informacji o tym?

Niepubliczne przedszkola w Lubaniu działają na podstawie przepisów, które określono w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność, z jaką wpływały zgłoszenia . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do danego przedszkola już wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej albo bezpośrednio w sekretariacie .

Kryteria rekrutacyjne w placówkach publicznych to między innymi:

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Lubaniu?

Edukacja przedszkolna pozostaje wielce istotna w rozwoju dziecka. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu uczy się życia w grupie. Następuje u niego rozwój w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Jest to przestrzeń do rozwijania umiejętności motorycznych. Maluchy uczą się, jak samodzielnie myć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, biegać, malować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia podstawowych zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez konfliktów, empatia wobec innych dzieci.