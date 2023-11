Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Lubaniu?

21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

Do niedzieli, 22 października potrwa Jarmark produktów regionalnych na świdnickim rynku. Wystawcy czekają na odwiedzających od godz.10 do 18. Stoiska obfitują w przeróżne produkty tradycyjne z całej Polski, jak pieczywo, sery, wędliny czy wina z regionalnych winnic. Nie zabraknie również produktów dla najmłodszych, bo na straganach znajdziemy także zabawki, ale i coś dla starszych, jak biżuterię czy wyroby z ceramiki.

Już lada chwila będziemy dekorować groby bliskich i przyjaciół na Wszystkich Świętych. Najwyższy więc czas zastanowić się, jak pięknie przystroić nagrobki na 1 listopada. Nie powinniśmy zapominać o klasycznych dekoracjach na cmentarz, które nigdy nie wychodzą z mody. Zobacz, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych są na topie w 2023 roku.

W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych.