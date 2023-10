Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Lubaniu. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Lubań, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bulwersujące doniesienia ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu i przedszkola, które się tam mieści. Ktoś regularnie ostrzeliwuje szkołę i przedszkolne pomieszczenia. W niedzielę kula przeleciała koło głowy dziewczynki i odbiła się od płotu. Gdyby trafiła dziecko, doszłoby do tragedii. "Snajper" zniszczył ok. 70 okien za 50 000 zł. Jest nieuchwytny. Czy ktoś pomoże ustalić, kto to jest?

Wiadomo, dlaczego 47-letni mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą w bibliotece w Kamiennej Górze i groził, że się podpali. Jak ustalili kamiennogórscy policjanci, mężczyzna doznał zawodu miłosnego. Miał też grozić kobiecie i nękać ją. Dzięki szybkiej reakcji pracowników biblioteki i reakcji policjantów nikomu nic się nie stało. Dzisiaj, 19 października wnioskiem o areszt mężczyzny zajmie się Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze.