Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Lubaniu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubania, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.11 a 18.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Widoki z budowanej wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu zapierają dech w piersi - zdjęcia, film”?

Przegląd tygodnia: Lubań, 19.11.2023. 12.11 - 18.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Widoki z budowanej wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu zapierają dech w piersi - zdjęcia, film Trwa budowa nowej, 37,5-metrowej wieży widokowej położonej na wysokości 498 m n.p.m., a jednocześnie w sercu dolnośląskiego miasta! Właśnie montowany jest czwarty z sześciu zaplanowanych podestów. Już teraz widoki z konstrukcji zapierają dech w piersiach. Zobaczcie sami! 📢 Rurki są już niemodne! Spodnie w stylu Agaty Kornhauser-Dudy to hit. To idealny model dla pań 50 plus Agata Kornhauser-Duda i jej stylizacje są inspiracją dla wielu dojrzałych kobiet. Pierwsza dama jest elegancka i stylowa, a jej kreacje zawsze są idealnie dopasowane do figury. Świetnie maskują niedoskonałości i pokazują to co w jej sylwetce jest najlepsze. Warto podpatrzeć co nosi żona prezydenta, która nie tylko zna się na modzie, ale także jest pod bacznym okiem wielu stylistów.

📢 Wypadek śmiertelny na DK 5 w powiecie świdnickim. Nie żyje 68-letni pasażer, trzy osoby w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

Tygodniowa prasówka 19.11.2023: 12.11-18.11.2023 Lubań: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lubaniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Anna Seniuk to kobieta, która w czasach swojej młodości łamała męskie serca. Aktorka została Miss Juwenaliów w latach 60. Anna Seniuk to aktorka wielu ról teatralnych, filmowych i serialowych. Z pewnością większość osób ją kojarzy z „Czterdziestolatka”, w którym wcielała się w żonę inżyniera Karwowskiego. Wówczas podziwiano ją nie tylko za talent aktorski, ale również za urodę. Zobacz, jak wyglądała Anna Seniuk w młodości.

📢 Najbardziej zagadkowa rzeźba na Dolnym Śląsku zdobi Wałbrzych? Co przedstawia kula z Pasażu Okrężnego? Zdjęcia Każde dolnośląskie miasto ma swoje tajemnice, zakamarki i obiekty nietypowe. Do tych ostatnich należy duża, zagadkowa srebrna kula ustawiona na podporach, zdobiąca przestrzeń pomiędzy dwoma najważniejszymi placami Śródmieścia w Wałbrzychu. Zamysł artystyczny tej powstałej w 2011 roku instalacji zaskakuje do dziś i chyba każdy ma swój pomysł na nazwę dla tej wielkiej "kuli". Podpowiadamy, gdzie jej szukać i co ona oznacza. 📢 Na Dolnym Śląsku stanęły niezwykłe, drewniane wieże. Dla kogo są przeznaczone? Podkowiec mały to nietoperz, który w Polsce występuje wyłącznie na południu, w rejonach górskich i wyżynnych. Na Dolnym Śląsku spotyka się go w Kotlinie Kłodzkiej. Jest jednym z najbardziej narażonych na wyginięcie nietoperzy w Europie. By go chronić i zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozmnażania, w lasach w Nadleśnictwach Zdroje koło Szczytnej oraz Nadleśnictwie Bardo leśnicy stawiają specjalne wieże. To element międzynarodowego projektu Life+ Podkowiec Towers.

📢 Lewan Mantidze pracował w wielu teatrach i zrobił scenografie do ponad 100 spektakli. Był autorem rzeźb jelonka w Jeleniej Górze Lewana Mantidze i jego prace zna w Jeleniej Górze każdy mieszkaniec. Był autorem rzeźby jelonka, stojącego przy deptaku jeleniogórskim. Zdjęcia przy jelonku ma każdy turysta i mały jeleniogórzanin. Zrobił także rzeźbę wielkiego krzesła, stojącego przed Zdrojowym Teatrem Animacji w Jeleniej Górze. To była jego macierzysta placówka. Stworzył w niej scenografie do wielu spektakli. Pracował także w innych polskich teatrach. Był malarzem, gawędziarzem, Gruzinem, który 30 lat temu wybrał Polskę za drugą ojczyznę.

📢 Siemię lniane – właściwości zdrowotne już znamy. Poznaj je w nowej roli – naturalnego płynu do naczyń. Domowe detergenty to prawdziwy hit Płyn do mycia naczyń może być tani lub drogi, skuteczny lub nieco gorzej radzić sobie z usuwaniem tłuszczu z naczyń. Jedno jest pewne – skład tych produktów pozostawia wiele do życzenia. Naczynia często myjemy w pośpiechu, szybko je opłukując, co skutkuje tym, że na talerzach lub sztućcach zostają resztki płynu. Aby tego uniknąć, warto zrobić domowy detergent. Przyda nam się do tego siemię lniane. Dowiedz się, jak zrobić skuteczny i domowy płyn do naczyń z siemienia lnianego!

📢 Dokarmianie ptaków Późna jesień i zima to czas, kiedy wielu z nas zastanawia się nad dokarmianiem ptaków. Może to być również wspaniała okazja do obserwacji zachować tych zwierząt. Jeżeli jednak naszą intencją jest pomoc ptakom, powinniśmy przestrzegać kilku zasad. 📢 Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Lubaniu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Lubania, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM”?

Strefa Biznesu: Polska potrzebuje polityki migracyjnej